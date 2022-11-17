В очередной раз семьи бойцов обращают внимание на проблемы с командованием и вооружением.

Родственники мобилизованных из 346-го полка вновь к Владимиру Путину и Сергею Шойгу с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся на передовой в зоне СВО. Неделю назад семьи бойцов передали жалобы солдат на подготовку, снабжение, вооружение и проблемы с командованием. Тогда на обращение отреагировали области Юрий Гусаров и Александр Авдеев.Глава региона пояснил, что в войсках находится его спецпредставитель, через которого, по возможности, решаются вопросы снабжения всем необходимым для налаживания быта. Через насколько дней губернатор лично встретился с женами и матерями военных, чтобы выслушать их и ответить на интересующие вопросы. На текущей неделе к решению проблем директор департамента соцзащиты и спецпредставитель главы региона в 346-ом полку.Собравшимся продемонстрировали фотографии из расположения полков, пояснили причины возникновения критических ситуаций между солдатами и командирами. Власти уточнили фамилии призванных, с которыми родные не могут связаться.«Бойцам привозят спальники, обмундирование, медикаменты, печки-буржуйки, сапёрные лопаты, топоры и еду. Сложнее — с именными посылками. На передовой их не так просто доставить», - в Белом доме.От лица не попавших на встречу, женщины подготовили список из 12 вопросов, который передан спецпредставителю. На все будут даны официальные ответы.Однако сегодня в сети появилось новое обращение, записанное во Владимире рядом с «РусьКино». Родственники бойцов, которые служат в других ротах 346-го полка, обратили внимание Президента и министра обороны на те же самые проблемы, что и их земляки неделю назад.Женщины говорят, что их мужчины не отказываются выполнять свой долг, но для этого необходимо решить проблемы солдат.