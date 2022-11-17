На текущий момент зафиксировано уже более трех тысяч возгораний, 105 человек погибли - по сравнению...

На текущий момент зафиксировано уже более трех тысяч возгораний, 105 человек погибли - по сравнению с прошлым годом, это число увеличилось на 25 процентов, количество пострадавших выросло на 30 процентов. Сотрудники МЧС подчеркивают важность соблюдения правил пожарной безопасности и правильного использования отопительных и обогревательных приборов.Юрий Арбузов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:- Если используются электротехнические приборы для обогрева, они должны находиться в исправном состоянии и эксплуатироваться в соответствии с инструкцией изготовителя. А также печное отопление должно использоваться в соответствии с требованиями пожарной безопасности в исправном состоянии.