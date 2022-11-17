Первые морозы заставили снегирей потянуться ближе к людям. Вернее, к кормушкам, которые те уже...

Первые морозы заставили снегирей потянуться ближе к людям. Вернее, к кормушкам, которые те уже установили.Предвестник зимы в красной манишке заявился и к семье знаменитого дирижёра Анатолия Антонова из Владимира. Зимнюю "столовую" семья Антоновых открыла за окном кухни. Снегирь точен как часы. Он прилетает после трёх и угощается семечками. Напомним, недавно, на высоту шестого этажа к Антоновым заявилась на обед смелая белка. Как эта "альпинистка" "покорила" многоэтажку - остаётся загадкой.