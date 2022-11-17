Певец и музыкант Дмитрий Маликов готов к переменам в жизни.
Певец и музыкант Дмитрий Маликов готов к переменам в жизни.
Семья 52-летнего
артиста и музыканта Дмитрия Маликова считается одной из самых крепких в российском
шоубизе. Он уже больше 30 лет состоит в отношениях с супругой Еленой, вместе с
которой растит троих детей.
Дочери Дмитрия Стефании
уже 22 года. Она окончила МГИМО, а сейчас увлекается дизайном одежды. Семья
поддерживает начинание девушки и помогает ей во время примерок. Так, в микроблоге
музыканта появилось видео, где он надел на себя пиджак из новой коллекции. Совсем
неважно, что вещи женские, а живот артиста рвет одежду по шву: Маликов накинул на себя пиджак и рванул прочь
без оглядки летящей походкой. Поздравляем Дмитрия Маликова с пополнением в гардеробе!
Помогает в
примерках и мама юного дизайнера — Елена Маликова. Правда, поклонники
насторожились внешним видом супруги Дмитрия: говорят, что женщина сильно поправилась.
Судя по всему, узревший пузо жены Дмитрий Маликов не беспокоится о таких
мелочах. В семейной жизни лишний вес — это не главное.
Одежда Стефании подходит для носки на каждый день. Она выдержана в классических базовых
цветах, поэтому в ней можно ходить и на работу, и на прогулку. Кроме этого, в
коллекции дочери Дмитрия Маликова можно найти и верхнюю одежду. Телеканал "" напоминает, что в зимних пальто утеплитель должен хотя бы наполовину состоять из шерсти.