Певец и музыкант Дмитрий Маликов готов к переменам в жизни.

Певец и музыкант Дмитрий Маликов готов к переменам в жизни.Семья 52-летнегоартиста и музыканта Дмитрия Маликова считается одной из самых крепких в российскомшоубизе. Он уже больше 30 лет состоит в отношениях с супругой Еленой, вместе скоторой растит троих детей.Дочери Дмитрия Стефанииуже 22 года. Она окончила МГИМО, а сейчас увлекается дизайном одежды. Семьяподдерживает начинание девушки и помогает ей во время примерок. Так, в микроблогемузыканта появилось видео, где он надел на себя пиджак из новой коллекции. Совсемневажно, что вещи женские, а живот артиста рвет одежду по шву: Маликов накинул на себя пиджак и рванул прочьбез оглядки летящей походкой. Поздравляем Дмитрия Маликова с пополнением в гардеробе!Помогает впримерках и мама юного дизайнера — Елена Маликова. Правда, поклонникинасторожились внешним видом супруги Дмитрия: говорят, что женщина сильно поправилась.Судя по всему, узревший пузо жены Дмитрий Маликов не беспокоится о такихмелочах. В семейной жизни лишний вес — это не главное.Одежда Стефании подходит для носки на каждый день. Она выдержана в классических базовыхцветах, поэтому в ней можно ходить и на работу, и на прогулку. Кроме этого, вколлекции дочери Дмитрия Маликова можно найти и верхнюю одежду. Телеканал "" напоминает, что в зимних пальто утеплитель должен хотя бы наполовину состоять из шерсти.