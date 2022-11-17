О смерти спортсмена сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган. Фигурист скончался на 77-м году жизни, пишет . Коган подчеркнул, что вклад Горшкова в ..

О смерти спортсмена сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган. Фигурист скончался на 77-м году жизни, пишет .Коган подчеркнул, что вклад Горшкова в развитие фигурного катания является неоценимым. "Самые искренние слова соболезнования его родным и близким. Для нас это огромная потеря", – цитирует гендира ФФККР телеканал .напоминает, что Александр Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду на Играх в Инсбруке в 1976 году, а также является шестикратным чемпионом мира и Европы.