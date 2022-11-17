От лица не попавших на встречу, женщины подготовили список из 12 вопросов, который передан спецпредставителю. На все будут даны официальные ответы.

Во Владимирской области состоялась очередная встреча представителей власти с родными мобилизованных резервистов. На вопросы семей бойцов ответили спецпредставитель губернатора в зоне СВО, начальник управления по работе с обращениями граждан в обладминистрации Сергей Наумов и замдиректора департамента соцзащиты Валентина Хицкова.Мероприятие длилось больше двух часов. Матери и жены военнослужащих спрашивали, как устроен быт их мужчин, как проходит боевая подготовка, хватает ли лекарств и экипировки.Собравшимся продемонстрировали фотографии из расположения полков, пояснили причины возникновения критических ситуаций между солдатами и командирами. Чиновники уточнили фамилии призванных, с которыми родные не могут связаться.Один из актуальных вопросов — доставка посылок и дополнительной помощи. На приграничной территории созданы склады, на которые свозятся грузы.«Бойцам привозят спальники, обмундирование, медикаменты, печки-буржуйки, сапёрные лопаты, топоры и еду. Сложнее — с именными посылками. На передовой их не так просто доставить», - пояснили в Белом доме.От лица не попавших на встречу, женщины подготовили список из 12 вопросов, который передан спецпредставителю. На все будут даны официальные ответы.