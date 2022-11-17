Чиновница из Суздаля на встрече с жителями поселка Сокол спросила где они еще хотят «погавкать» против организации кладбища в непосредственной близости от населенного пункта. Как нам

Чиновница из Суздаля на встрече с жителями поселка Сокол спросила где они еще хотят «погавкать» против организации кладбища в непосредственной близости от населенного пункта. Как нам рассказали жители, собрание было посвящено утверждению генерального плана по землеустройству, где кладбище, против которого выступают люди, уже отмечено как действующее. Видео попало в соцсети и вызвало волну негодования. Светлана