Ирина Пегова в последнее время сильно изменилась и похорошела. Она не перестает удивлять своим внешним видом.

Ирина Пегова в последнее время сильно изменилась и похорошела. Она не перестает удивлять своим внешним видом.Российская актриса театра и кино Ирина Пегова всегда была яркой женщиной и отличалась от других своих коллег фактурностью и добротой. В последнее время она заметно похудела и стала еще привлекательнее.На днях Ирина Пегова появилась в московском кинотеатре "Иллюзион" на премьере голливудской ленты "Покерфейс" с Расселом Кроу и Лиамом Хемсфортом в главных ролях.На красной дорожке звезда фильма "Прогулка" затмила коллег своей красотой. Ирина Пегова предстала в облегающем пестром платье, которое выгодно подчеркнуло все изгибы ее тела. Особенно хорошо смотрелась ее пышная грудь четвертого размера, которая после похудения ничуть не уменьшилась вопреки стереотипам и так и просилась наружу. Грудь так и вываливалась из глубокого декольте и приковывала к себе взгляды. Глаз от нее не могли оторвать ни женщины, ни мужчины.Ирина Пегова вышла в свет с 16-летней дочерью Татьяной, которая была одета элегантно, со вкусом и скромно. На ней было черное платье с белым воротником.Напомним, Ирина Пегова родила дочь от актера Дмитрия Орлова. Актриса со скандалом разводилась с упругом, после чего она заметно похудела. Новая фигура так понравилась актрисе, что она решила на постоянной основе ввести спорт в свою жизнь, а заодно пересмотреть питание. Сейчас Пегова активно занимается бально-спортивными танцами и удивляет своими успехами.