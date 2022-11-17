Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы назвать эти советские фильмы правильно.
Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы назвать эти советские фильмы правильно.
Советские фильмы
отличаются особым стилем съемки, уникальными сюжетами и, конечно, актерами. Многие
цитаты из фильмов ушли в народ, став энциклопедией жизни простого человека. А
образы героев прочно закрепились за великими артистами. Проверьте свою насмотренность
и попробуйте угадать, о каком советском фильме идет речь, взглянув лишь на один
кадр со съемок.