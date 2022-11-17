Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы назвать эти советские фильмы правильно.

Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы назвать эти советские фильмы правильно.Советские фильмыотличаются особым стилем съемки, уникальными сюжетами и, конечно, актерами. Многиецитаты из фильмов ушли в народ, став энциклопедией жизни простого человека. Аобразы героев прочно закрепились за великими артистами. Проверьте свою насмотренностьи попробуйте угадать, о каком советском фильме идет речь, взглянув лишь на одинкадр со съемок.