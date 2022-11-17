Обнародованы подробности горького поворота судьбы Катерины Шпицы.

Обнародованы подробности горького поворота судьбы Катерины Шпицы.Актриса театра икино Катерина Шпица сейчас снимается в очень необычном проекте. Для новой ролией приходится сниматься под дождем в лесу при минусовой температуре. Сразупосле дубля актриса надевает теплую шапку и старается быстрее оказаться втепле. Пока суровый график не сказался на здоровье Шпицы.Поклонники интересуются,почему съемки подобных сцен не провели в южных регионах. Так съемочной командебыло бы намного комфортнее. Но Екатерина ответила, что на то есть свои причины.Помимо съемок внепогоду, Катерина Шпица вынуждена ежедневно накладывать специфический грим:это кровь, грязь и потекший макияж. Интересно, что именно мейкап привлекает самоебольшое общественное внимание. По мнению поклонников, жуткие фотографии вызываютсоответствующие ассоциации."А послетаких кадров пишут новости, что труп Катерины Шпицы еще не успел остыть… Вотчто значит профессиональная актриса и гримеры", — отозвались комментаторы.Знаменитость тожезаметила, что на основе окровавленных фотографий стали появляться разные статьив изданиях. Кажется, актрисе не понравилось, что "шакалы" закопали ее влесной глуши."Это неновости, это шакальские заголовки-кликбэйты", — отреагировала на зверство Катерина Шпица.