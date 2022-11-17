Парламентарии могут позволить россиянам обменивать детские доли на доли в квартире близкого родственника.

Парламентарии могут позволить россиянам обменивать детские доли на доли в квартире близкого родственника.Продать квартиру – порой очень сложная задача, требующая больших затрат времени и энергии. Порой у граждан возникают проблемы при оформлении документов. Правовая сторона сделки становится еще более актуальной, если речь идет о недвижимости с детскими долями.Как сообщает газета "Известия", в России могут упростить процедуру продажи квартир данной квартиры. Если доли в жилье достались детям по наследству или же недвижимость была куплена с использованием материнского капитала, то продать ее порой становится невероятно сложно.По мнению экспертов, сегодня закон мешает собственникам квартир с детскими долями купить взамен ее жилье в новостройке, а при приобретении недвижимости на вторичном рынке владельцам приходится идти на уступки по цене из-за сложности оформления документов, уточняет телеканал "".Сложившуюся ситуацию могут изменить законодательные поправки для Гражданского кодекса РФ. По данным портала , их рассмотрят парламентарии. Так, в Госдуме подчеркнули, что новые правила позволят менять доли детей на доли в квартире близкого человека.Как отмечает , эксперты по недвижимости положительно оценивают идею об упрощении продажи жилья с детскими долями.