Президент распорядился присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску. Города оружейников в списке не оказалось.

Коврову не присвоили звание «Город трудовой доблести». На днях под председательством Владимира Путина состоялось заседание оргкомитета «Победа», на котором были рассмотрены вопросы присвоения статусов «Город трудовой доблести» и «Город воинской славы».Президент распорядился присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску. Города оружейников в списке не оказалось.Ранее Российская академия наук экспертное заключение о наличии необходимых оснований для присвоения Коврову указанного статуса. В годы Великой Отечественной войны здесь работали оборонные заводы и фабрики. Конструкторы разрабатывали новые виды оружия, в госпиталях лечили и выхаживали раненых бойцов. Размещались эвакуированные жители блокадного Ленинграда.«Факты трудовой доблести и награждений трудящихся промышленных предприятий Коврова подтверждаются документами военных лет, материалами центральной и местной печати», — пишут в РАН.Областные власти подали пакет документов, который успешно прошёл экспертизу и в августе поступил в президентский комитет. Однако в итоговом списке Коврова не оказалось. По всей видимости, второму по численности городу Владимирской области придётся подождать до следующего года.