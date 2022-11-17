Город участвует в программе ВЭБ.РФ «Пять шагов для городов».

В 2023 году во Владимире появятся три «умные остановки». Город участвует в программе ВЭБ.РФ «Пять шагов для городов».Павильоны оснастят информационными табло, которые показывают время до прибытия общественного транспорта, USB–портами для зарядки устройств, бесплатным Wi-Fi, кнопкой информирования для людей со слабым зрением, а также фронтальными ветрозащитными панелями и освещением.Ответственным за реализацию проекта назначено МКУ «Управление наружной рекламы и информации».