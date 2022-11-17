Отмена «короновирусного указа», а именно: «О введении режима повышенной готовности», не отменяет постановление главного санитарного врача области № 4 от 15.07.2021 «О проведении

Отмена «короновирусного указа», а именно: «О введении режима повышенной готовности», не отменяет постановление главного санитарного врача области № 4 от 15.07.2021 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Напомним, 11 ноября Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, подписал Указ №215 о признании утратившим силу постановления №38