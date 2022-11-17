В Озерске Челябинской области в гараже обнаружили два трупа местных жителей. Как сообщает , мужчины распивали алкогольные напитки, но что стало причиной смерти – пока не известно. На телах ..

В Озерске Челябинской области в гараже обнаружили два трупа местных жителей. Как сообщает , мужчины распивали алкогольные напитки, но что стало причиной смерти – пока не известно.На телах не обнаружены следы насильственных действий. Предположительно, мужчины задохнулись выхлопными газами заведенного автомобиля ВАЗ. Об этом сообщает .