В Гусь-Хрустальном пятеро местных жителей, оставшихся без родителей и крыши над головой, благодаря областной прокуратуре, получили положенное им благоустроенное жилье. Об этом сообщили в

В Гусь-Хрустальном пятеро местных жителей, оставшихся без родителей и крыши над головой, благодаря областной прокуратуре, получили положенное им благоустроенное жилье. Об этом сообщили в областной прокуратуре в четверг, 17 ноября. По закону, по достижению сиротами совершеннолетия власти должны выделить им жилые помещения, однако пятерых жителей Гусь-Хрустального не обеспечили квартирой. Областная прокуратура через суд обязала администрацию