Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

В Гусь-Хрустальном безработный обокрал стоматологическую клинику. Теперь ему грозит реальный срок.В ноябре в одном из городских медучреждений сработала сигнализация. По адресу прибыли сотрудники ППС. Вместе с подоспевшими сотрудникам ЧОПа они начали розыск преступника.По записям с камер стало известно, что мужчина пытался проникнуть в стоматологию через железную решётку двери, но безуспешно. На этом пьяный воришка не остановился. Ему удалось войти через окно.Обойдя кабинеты, злоумышленник предпринял безуспешную попытку вскрыть кассу и украл баночки с порошком для изготовления пломб. В этот момент подъехала машина охранной организации. Фигурант поспешил ретироваться, но 29-летнего мужчину задержали по горячим следам.В пресс-службе УМВД по Владимирской области уточнили, что стоимость похищенного имущества превысила 45 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.