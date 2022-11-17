Завершить модернизацию планируется в 2025 году.

В Кольчугино благодаря ДОМ.РФ полностью обновят систему теплоснабжения. Правительство РФ одобрило финансирование строительства теплоэнергетического комплекса с использованием инфраструктурных облигаций.Полная стоимость проекта составляет 2,7 млрд рублей. Работы будут оплачены за счёт инфраструктурного кредита. Завершить модернизацию планируется в 2025 году.«Жилищные условия смогут улучшить около 10 тысяч семей, живущих в Кольчугинском районе», – подчеркнул директор подразделения Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ Александр Аксаков.Реализация идеи снизит аварийность на теплосетях, повысит надежность теплоснабжения и качество услуг.