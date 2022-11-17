В исправительной колонии № 6 в Мелехово прошел День открытых дверей. Кроме непосредственной встречи...

В исправительной колонии № 6 в Мелехово прошел День открытых дверей. Кроме непосредственной встречи с близкими, родственники узнали, как организован быт заключенных, их питание и досуг.Данил Синюхин, замечтитель начальника ИК-6 (пос. Мелехово):- Особенностью колонии является то, что это колония строгого режима для впервые осужденных. Для их родственников это определенный стресс, когда их отец, брат, сын попал в места лишения свободы. Задача дня открытых дверей - показать открытость уголовно-правовой системы к обществу. Показать все как есть на самом деле.Кроме жилых помещений и столовой, родственники осужденных посетили православный храм в честь святого князя Александра Невского, который находится на территории колонии, также для них был организован концерт. В региональном управлении ФСИН отмечают, что проведение дней открытых дверей в исправительных учреждениях возобновилось после двухлетней паузы, вызванной антиковидными ограничениями.Ольга, дочь осужденного:- Ожидание - реальность меня поразили. Мы ожидаем увидеть то, что обычно мы видим в кинофильмах, а здесь все абсолютно по-другому.Здесь, действительно, ближе и теплее. Есть возможность обнять, поговорить, посидеть за столом и попить чай.