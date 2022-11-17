15 ноября в Коврове водитель дорожного катка сбил насмерть другого рабочего во время укладки асфальта на улице Свердлова. Следком по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту

15 ноября в Коврове водитель дорожного катка сбил насмерть другого рабочего во время укладки асфальта на улице Свердлова. Следком по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины. СК не раскрывает подробности происшествия, но известно, что 44-летний мужчина, которого сбил каток, скончался на месте до приезда скорой помощи. По версии следствия, трагедия произошла из-за