Следком возбудил уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

В Коврове водитель катка насмерть задавил 44-летнего рабочего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, 15 ноября 37-летний иностранец, при асфальтировании дороги на улице Свердлова, нарушив правила безопасности, допустил наезд на одного из коллег. От полученных травм 44-летний мужчина скончался на месте трагедии.Следком возбудил уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемого.