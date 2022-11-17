Сегодня состоялось временное открытие движения по нему.
На сегодня проехать по павловскому мосту...
Сегодня состоялось временное открытие движения по нему.
На сегодня проехать по павловскому мосту можно по всем полосам движения - и легковым автомобилям и автобусам, сообщаеют в соцсетях очевидцы.
Однако, это еще не окончательный пуск моста в эксплуатацию. Только на время ремонтных работ на объездном пути (так называемой "трубочке", сообщили в службе технического контроля за производством работ.
А потом работы на Павловском мосту возобновятся. Затем, пойдет еще и восстановление коммуникаций.
Фото ВК Игорь Игошин