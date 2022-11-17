Сегодня состоялось временное открытие движения по нему. На сегодня проехать по павловскому мосту...

Сегодня состоялось временное открытие движения по нему.На сегодня проехать по павловскому мосту можно по всем полосам движения - и легковым автомобилям и автобусам, сообщаеют в соцсетях очевидцы.Однако, это еще не окончательный пуск моста в эксплуатацию. Только на время ремонтных работ на объездном пути (так называемой "трубочке", сообщили в службе технического контроля за производством работ.А потом работы на Павловском мосту возобновятся. Затем, пойдет еще и восстановление коммуникаций.Фото ВК Игорь Игошин