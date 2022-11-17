Грузовики по-прежнему не пускают. На въездах на путепровод установлены ограничители высоты.

В Коврове возобновили движение машин по правой части Павловского моста. Об этом рассказали в горадминистрации.Подрядчик переместился на левую сторону. По правой полосе разрешён проезд легковушек и автобусов. Вопрос с пуском троллейбусов находится в стадии проработки.Грузовики по-прежнему не пускают. На въездах на путепровод установлены ограничители высоты. Для контроля ситуации и поимки нарушителей на объекте установили видеонаблюдение.Ранее сообщалось, что открытие моста на две недели из-за работ по монтажу газовой трубы. Видимо, вопрос решен оперативнее, чем предполагалось.