В Муроме жителя Московской области обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.159...

В Муроме жителя Московской области обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщает прокуратура Владимирского региона на своём официальном сайте.Выяснилось, что в январе текущего года мужчина договорился с неизвестными лицами об обмане пенсионеров города Мурома. Мошенники звонили на стационарные телефоны и сообщали о «происшествиях».В ходе разговоров мужчины узнавали о накоплениях пожилых людей и убеждали их в передаче денег, чтобы помочь "пострадавшим" (их близким людям).Далее неизвестные лица сообщали обвиняемому адреса потерпевших и суммы, которые он должен был получить.27 января текущего года «курьер» мошенников таким образом похитил более 200 тыс. рублей. В данный момент уголовное дело направлено в суд.Фото: pxfuel.com