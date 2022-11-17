В час ночи 17 ноября в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в селе...

В час ночи 17 ноября в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в селе Бабаево Собинского района.На момент прибытия к месту подразделений наблюдался дым из окна 1-го этажа двухэтажного дома. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара и спасения людей. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение имущества и внутренней отделки на кухне на площади 3 кв. м.Сотрудниками МЧС с помощью спасательных устройств были спасены 2 человека. Эвакуировано 5 человек. Погибших и пострадавших нет.На пожар привлекались 2 единицы техники, 9 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото с места происшествия – пресс-служба МЧС по Владимирской области