Два антрополога поселились на разных островах Полинезии,
чтобы изучить аборигенов. Вскоре один из них приплыл к другому,
и увидел того в окружении туземцев.
- Как дела? - спрашивает.
- Классно! Я сделал великое открытие! Смотри!
Тут он показал на пальму и спросил:
- Что это?
Туземцы:
- Мвамбаматанга!
Показывает на скалу:
- А это что?
Туземцы:
- Мвамбаматанга!
Показывает на небо:
- А это?
Туземцы:
- Мвамбаматанга!
Тот:
- Видишь!? У них в словаре всего одно слово! Мвамбаматанга!
Другой учёный:
- Странно! А на моём острове "Мвамбаматанга" значит
"указательный палец"...
еще анекдот!