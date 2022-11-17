17 ноября в селе Бабаево Собинского района на улице Молодежная загорелся многоквартирный жилой дом №6. Сообщение о ЧП поступило в тревожное ведомство в 00:56. На вызов незамедлительно

17 ноября в селе Бабаево Собинского района на улице Молодежная загорелся многоквартирный жилой дом №6. Сообщение о ЧП поступило в тревожное ведомство в 00:56. На вызов незамедлительно выдвинулись 2 единицы техники и 9 человек личного состава. К их прибытию наблюдался дым из окна 1-го этажа двухэтажного дома. Для эвакуации людей и тушения пожара огнеборцы сформировали