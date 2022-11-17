На своей иномарке он протаранил карету с пятью туристами.

В Суздале осудят бывшего замначальника ОМВД, который карету с туристами. В весеннем ДТП пострадали пять человек.По версии следствия, 19 марта Шевроле Нива под управлением 43-летнего заместителя начальника районного ОМВД врезалась в гужевую повозку. В результате аварии мужчина и 9-летний мальчик получили серьёзные травмы. Ещё два пассажира отделались ранениями средней тяжести, одному причинён легкий вред здоровью.Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, но на следующий день офицер полиции был задержан, а впоследствии . Добавим, что через несколько дней после аварии сотрудника МВД уволили.Как сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области, расследование завершено. Уголовное дело передано в суд.