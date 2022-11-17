Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Встреча с родными бойцов От вопросов питания до доставки...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Встреча с родными бойцовОт вопросов питания до доставки грузов. В регионе прошла встреча с женами и матерями мобилизованных земляков.- Вирус, СТОП!От гриппа, коронавируса и пневмококка. Во Владимире - сезонная прививочная кампания. Какие вакцины в наличии?- КиберЩИТВо Владимирской области появятся киберволонтеры. Где будут обучать специалистов по "цифровой безопасности"?