Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Встреча с родными бойцов
От вопросов питания до доставки...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Встреча с родными бойцов
От вопросов питания до доставки грузов. В регионе прошла встреча с женами и матерями мобилизованных земляков.
- Вирус, СТОП!
От гриппа, коронавируса и пневмококка. Во Владимире - сезонная прививочная кампания. Какие вакцины в наличии?
- КиберЩИТ
Во Владимирской области появятся киберволонтеры. Где будут обучать специалистов по "цифровой безопасности"?