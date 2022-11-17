За девять месяцев 2022 года в Банк России поступило более 1,7 тысяч обращений от жителей...

За девять месяцев 2022 года в Банк России поступило более 1,7 тысяч обращений от жителей Владимирской области. Это на 42% больше, чем зааналогичный период прошлого года.Рост (почти половина обращений 803)в значительной степени произошел весной за счет жалоб, связанных с санкционной тематикой, но к началу осени их число стало сокращаться, сообщила пресс-служба владимирского отделения Банка России.В то же время меньше жалоб поступило по темам ипотечного (-22%) и потребительского (-4%) кредитования. Это объясняется как тем, что люди реже брали кредиты, так ивступлением в силу мер против навязывания дополнительных услуг при заключении кредитного договора.Число обращений, связанных с работой микрофинансовых организаций, возросло на 40%, до 289 обращений. Владимирцы жаловались на частоту напоминаний о возврате долга, неправомерное взаимодействие с родственниками должника, отказ в предоставлении кредитных каникул.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos