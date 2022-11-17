Власти приступили к ликвидации опасных сараев во дворе дома на улице Никитина. Напомним, наш телеканал рассказывал о битве местных жителей за спокойную жизнь. Жильцы дома 2а много лет хотели

Власти приступили к ликвидации опасных сараев во дворе дома на улице Никитина. Напомним, наш телеканал рассказывал о битве местных жителей за спокойную жизнь. Жильцы дома 2а много лет хотели снести этот хозблок. Сгнившие доски, обваленная крыша – сараи давно стали пристанищем для бродяг и пьяниц. Причем эту хозяйственную постройку не раз поджигали. От огня на