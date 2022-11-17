За 9 месяцев 2022 года на 22% снизилось количество уличных преступлений.

Во Владимире за 9 месяцев 2022 года на 22% снизилось количество уличных преступлений. Об этом рассказал заместитель начальника полиции городского УМВД Роман Кабенкин.В городе - 100%-ая раскрываемость убийств, изнасилований, причинений тяжкого вреда здоровью. Доля раскрытых разбойных нападений - 87,5%, а грабежей - 92%. Число квартирных краж снизилось более чем на 25%, количество угонов - сократилось почти в 2 раза.Вместе с тем одной из главных проблем остаются кибер-преступления. В текущем году во Владимире около 1000 преступлений совершены с использованием мобильной связи и интернета. Ущерб превысил 200 млн рублей. Благодаря привлечению к совместным действиям бдительных и неравнодушных сотрудников банков, салонов сотовой связи и почт с июля удалось сохранить владимирцам более 20 млн рублей.