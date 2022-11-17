Во Владимире подвели итоги конкурса социальной рекламы «Решение молодых». Молодежь областной столицы представила работы, в которых обозначила свою гражданскую позицию и варианты

Во Владимире подвели итоги конкурса социальной рекламы «Решение молодых». Молодежь областной столицы представила работы, в которых обозначила свою гражданскую позицию и варианты решения острых социальных проблем. Всего на конкурс поступили 54 работы по темам профилактики негативных социальных проявлений в молодёжной среде, буллинга в подростковой среде, жестокого обращения с детьми и животными. Поздравила ребят директора Департамента