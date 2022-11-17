В Белом доме сегодня пройдут публичные слушания по проекту областного бюджета. С документом можно...

В Белом доме сегодня пройдут публичные слушания по проекту областного бюджета. С документом можно ознакомиться на сайте Законодательного собрания.Доходы бюджета в 2023 году составят почти 84 миллиарда рублей, расходы - 91 миллиард. Бюджет сохраняет социальную направленность. Три четверти расходов будут направлены на поддержку населения. Документ прошел нулевое чтение. Замечания и предложения к проекту принимаются в десять утра в областной администрации.