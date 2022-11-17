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<a href="https://33live.ru/novosti/17-11-2022-vo-vladimire-v-2023-godu-poyavyatsya-tri-ostanovki-s-zaryadkoj-i-wi-fi.html" target="_blank">Во Владимире в 2023 году появятся три остановки с зарядкой и WI-FI</a> - В 2023 году в городе Владимире планируется установка как минимум трех новых «умных остановок» с зарядкой и WI-FI. Это стало возможно благодаря участию в масштабной программе «Пять шагов для