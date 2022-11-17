В 2023 году в городе Владимире планируется установка как минимум трех новых «умных остановок» с зарядкой и WI-FI. Это стало возможно благодаря участию в масштабной программе «Пять шагов для
В 2023 году в городе Владимире планируется установка как минимум трех новых «умных остановок» с зарядкой и WI-FI. Это стало возможно благодаря участию в масштабной программе «Пять шагов для городов». «Умная остановка – технологии на службе общества, имидж гостеприимного и современного города», – заявили в пресс-службе мэрии областного центра. МКУ «Управление наружной рекламы и информации