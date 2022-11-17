Мэрия Владимира поделилась результатами исследований её качества.

Во Владимире воду в родниках признали соответствующей санитарным нормам. Мэрия Владимира поделилась результатами исследований качества воды.Анализы показали снижение концентрации нитратов. Качество воды соответствует нормам СанПин. Власти объясняют это с повышением экологической грамотности горожан и очисткой земель от свалок.Напомним, что три владимирских источника - Казанский, Леонтьевский и Никольский являются государственными памятниками природы.