С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177278 владимирцев.

Во Владимирской области 17 ноября выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё 4 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 3 - в Ковровском, по 2 - в Петушинском и Вязниковском, по 1 - в Гусь-Хрустальном, Судогодском, Собинском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177278 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49242 заболевших во Владимире, 20936 - в Ковровском районе и 19175 - в округе Муром.