С 1 января следующего года все социальные выплаты для семей с низкими доходами заменят...

С 1 января следующего года все социальные выплаты для семей с низкими доходами заменят универсальным пособием. Его будут предоставлять через пенсионный фонд. На Владимирскую область выделено восемь с половиной миллиардов рублей, из них один из регионального бюджета.В универсальное пособие войдут: ежемесячная выплата женщине, вставшей на учет в медицинскую организацию на раннем сроке беременности, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячная выплата на первого, третьего и последующих детей, на ребенка от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Условия получения льгот практически не изменились.Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения Владимирской области:- При условии, что доход не превышает величину прожиточного минимума и, кроме того, учитывается наличие движимого и недвижимого имущества, вовлеченность родителей в занятость, т.е. работают или нет. Следует сказать, что на следующий год такое универсальное пособие будет назначено более 60-ти тысячам детей.