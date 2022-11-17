На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что возбуждено уголовное дела по...

На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).Выяснилось, что в рамках программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», между департаментом жилищно-коммунального хозяйства области и администрацией Судогодского района было заключено соглашение о предоставлении субсидии на строительство канализационных очистных сооружений в деревне Вяткино. Проект оценили в 160 млн рублей.4 марта 2021 года МКУ Судогодского района «Управление архитектуры и строительства» с ООО «ТДМ» заключили контракт. И в дальнейшем было зафиксирвано выполнение всех работ.Правда, теперь выясняется, что «забыли» произвести гидроизоляцию (специальным составом) фундаментной плиты, стен резервуара и пр. Как итог: ущерб превысил 390 тыс рублей.Фото: pxfuel.com