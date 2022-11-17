И продолжает идти вниз годовая инфляция — в октябре 13,7% после 15,5% в сентябре. Сократился рост...

И продолжает идти вниз годовая инфляция — в октябре 13,7% после 15,5% в сентябре.Сократился рост цен на товары потому, что снизились издержки производителей и поставщиков, а спрос на товары длительного пользования ослаб, сообщает пресс-служба Отделения Владимир Банка России.Приостановил рост цен богатый урожай. Картофель подешевел на 40%, подешевели отечественные яблоки. Благодаря господдержке, аграрии увеличили производство свинины и птицы. Это, в свою очередь, затормозило рост цен на изделия из мяса.А из-за ограничения экспорта древесины были скорректированы цены на мебель.Фото https: //www.pxfuel.com/en/photos