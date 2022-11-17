По результатам проверок прокурор внёс заместителю губернатора представление.

Во Владимирской области прокурорами выявлено более 600 нарушений в сфере лекарственного обеспечения пациентов. Ведомством внесено более 120 представлений, 110 должностных лиц привлечены к ответственности. В суды направлено более 370 исков об обеспечении жителей препаратами и медицинскими изделиями, а также о возмещении затрат на сумму в 11 млн рублей.«В результате принятых мер количество рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, снизилось в десятки раз», - подчеркнули в прокуратуре Владимирской области.Надзорный орган сообщает, что чиновники не всегда своевременно проводят госзакупки и не соблюдают сроки рассмотрения протоколов, без которых больные не получат льготные медикаменты.Присутствуют факты, когда владимирские власти не осваивают федеральные средства. В частности, на лечение сердечно-сосудистых заболеваний регион получил от Минздрава 357 млн рублей, но значительная часть средств до сих пор не освоена.Обнаружены нарушения на местах. Так, главным врачом Вязниковской ЦРБ не организована транспортировка 11 больных к месту прохождения гемодиализа.По результатам проверок прокурор внёс заместителю губернатора представление.