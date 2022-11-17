В регионе будут готовить киберволонтёров. Во Владимирском госуниверситете открылась первая Школа...

В регионе будут готовить киберволонтёров. Во Владимирском госуниверситете открылась первая Школа цифровой грамотности. Век информации - время новых вызовов и атак, в том числе информационных. Почему новый проект станет своеобразным щитом, расскажет Юрий Колодин.Как избежать кибер-атак? Как предотвратить утечку личных данных в сети? Об этом расскажут на лекциях в Школе цифровой грамотности. Это новое направление координационного центра опорного вуза. Важнейший для региона проект поддержала администрации области. Программа охватывает многие аспекты цифровой безопасности.Алексей Панфилов, проректор ВлГУ по образовательной деятельности:- Программа рассматривает как вопросы безопасности в социальных сетях и мессенджерах, так и особенности защиты личных информационных устройств, информационно-психологическую безопасность личности, проблемы безопасности алгоритмов искусственного интеллекта.Первые слушатели - более семидесяти студентов и молодых преподавателей ВлГУ. Особое внимание - противодействию мошенничеству в интернете. Ежегодно тысячи людей из-за собственной неграмотности отдают свои цифровые данные и переводят деньги на неизвестные счета. Отдельная тема - и защита детей от сетевых угроз.Екатерина Гуцаленко, председатель комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области:- В этом мире нам всем нужны проводники. Я надеюсь, именно ими вы и станете. В ваших силах, мне кажется, помочь людям старшего поколения не поддаться на уловки этих мошенников, детей от кибербуллинга отлучить, родителей этих детей видеть искусно расставленные ловушки, в которые наши дети могут попасть.Евгений Прусов советует беречь персональную информацию. Утечка в открытый доступ почты или пароля может привести к большим проблемам.Евгений Прусов, представитель центра разработки и сопровождения электронного контента в структуре ВлГУ:- Личные данные, личные устройства - надо понимать, что они всегда могут быть объектом атаки, причем, даже, может, и случайной атаки. На обычных пользователей, обычных студентов вряд ли кто-то будет преднамеренно охотиться. Но всевозможные утечки данных, проникновение шпионских, вредоносных программ - все это случается постоянно. И мы должны быть, безусловно, от этого защищены.Постоянный правовой ликбез - основной способ борьбы в цифровом пространстве. Для этого у школы есть особое учебное направление. Здесь намерены готовить киберволонтёров.Елена Пронина, руководитель координационного центра ВлГУ:- Это как раз те люди, которые способствуют тому, чтобы как можно меньше людей попадались на удочку мошенников. И киберволонтеры - это те люди, которые отслеживают весь негативный, деструктивный контент, который иногда встречается в средствах массовой информации.После самой первой лекции многие студенты решили пройти в школе цифровой грамотности полное обучение.Анна Пушкина, студент Педагогического института:- Я узнала, как работает схема по поводу вирусов, их название, их содержание. Как можно распознать вирус, в каком формате он может проникать.Всех слушателей пригласили к участию в стратегической проектной сессии. На ней участники разберут основы социального проектирования и разработают новые проекты.Юрий Колодин, Ангелина Свищ. "Вести-Владимир".