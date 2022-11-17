Советская и российская певица Лариса Долина в свои 67 лет так и не обрела женское счастье.

Советская и российская певица Лариса Долина в свои 67 лет так и не обрела женское счастье.67-летняя ЛарисаДолина — взрослая самодостаточная женщина с тяжелым и даже слегка властнымхарактером. Она признается, что сильная натура отталкивает мужчин, поэтому унее не складываются серьезные отношения.В арсенале певицы серьезное оружие — еежестокость, способная не только ранить, но и убить. Скорее всего, когда отношенияидут не по плану Ларисы Долиной, она, словно воин, бросается на мужиков.Убитая горемодиночества Лариса Долина находит утешение в работе: она много снимается вмузыкальных шоу и готовится к открытию собственного джаз-бара в Москве. Вразговоре с психолог Ирена Сирма пояснила, что для сильнойженщины важно оставаться финансово независимой.Кроме этого,эксперт привела яркий пример доминирования сильной женщины в отношениях. По еесловам, в такой паре можно услышать похожую фразу: "Я сейчас тебе покажу,как гвоздь забивать надо!". Получается, что своими словами сильная женщина,такая как Лариса Долина, убивает мужское эго и никакая внешняя красота не можетэто предотвратить.Интересно, что дляподдержания этой самой внешней красоты Лариса Долина практикует интервальноеголодание. Это такой режим питания, когда перерывы между приемами пищи доходятдо 16 часов.Однако, многие эксперты не поддерживают такой подход. Так, вбеседе с бодибилдер РусланБогатырев советует ориентироваться на сбалансированный рацион, а перерывы междуними. Возможно, Ларисе Долиной стоит попробовать пересмотреть свою диету.