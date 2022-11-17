В Пензе проходят Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по спортивной гимнастике «Сурская...

В Пензе проходят Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по спортивной гимнастике «Сурская осень».Администрация Владимирской области в своем официальном Telegram-канале сообщает, что в них принимает участие и наш юный земляк — воспитанник владимирской гимнастической школы — Дмитрий Суходольский.Стало известно, что в личном многоборье по программе КМС он завоевал золотую медаль.Фото: официальный Telegram-канал администрации Владимирской области