В Пензе проходят Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по спортивной гимнастике «Сурская...
В Пензе проходят Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по спортивной гимнастике «Сурская осень».
Администрация Владимирской области в своем официальном Telegram-канале сообщает, что в них принимает участие и наш юный земляк — воспитанник владимирской гимнастической школы — Дмитрий Суходольский.
Стало известно, что в личном многоборье по программе КМС он завоевал золотую медаль.
Фото: официальный Telegram-канал администрации Владимирской области