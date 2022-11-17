За прошедшие сутки 17 ноября лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной...

За прошедшие сутки 17 ноября лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.7 случаев во Владимире,4 - в Муромском районе,3 - в Ковровском,2 - в Петушинском,0 - в Кольчугинском,0 - в Александровском,0 - в Юрьев-Польском,1 - в Гусь-Хрустальном,1 - в Судогодском,1 - в Собинском,0 - в г. Радужный,0 - в Киржачском,0 - в Камешковском,0 - в Гороховецком,0 - в Меленковском,2 - в Вязниковском,1 - в Суздальском,0 - в Селивановском районе.