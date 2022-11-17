За прошедшие сутки 17 ноября лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной...
За прошедшие сутки 17 ноября лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
7 случаев во Владимире,
4 - в Муромском районе,
3 - в Ковровском,
2 - в Петушинском,
0 - в Кольчугинском,
0 - в Александровском,
0 - в Юрьев-Польском,
1 - в Гусь-Хрустальном,
1 - в Судогодском,
1 - в Собинском,
0 - в г. Радужный,
0 - в Киржачском,
0 - в Камешковском,
0 - в Гороховецком,
0 - в Меленковском,
2 - в Вязниковском,
1 - в Суздальском,
0 - в Селивановском районе.