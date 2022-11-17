Певица Наталья Штурм предложила провести время с удовольствием.

Певица Наталья Штурм предложила провести время с удовольствием.56-летняя певицаНаталья Штурм с годами открывает все новые стороны своей личности. Если вовремена своей молодости она была известна как исполнительница хитов "Школьныйроман" и "Твой самолет", то в 00-х она стала предстала обществу какписательница. На свет появились романы "Сдохни, тварь, или Любовь цветаодиночества", а также "Все оттенки боли".В амплуа блогераНаталья Штурм полностью отдалась толпе мужиков-поклонников и даже нашла особыйспособ порадовать своих фанатов. Так, оказалось, что Наталья — путешественницасо стажем, а в копилке артистки 43 страны. Она не понаслышке знает важность хорошей компании в любой поездке. Певица от души посоветовалагруппу для поиска попутчиков и компаньонов для путешествий по России и другимблизлежащим странам."Этот канал —волшебный, я очень довольна работой коллектива", — написала Наталья Штурмв своем микроблоге. Возможно, поиск попутчиков скоро станет более актуальнойтемой. Как передает телеканал "", с 2023 года стоимость проезда вМоскве вырастет на несколько рублей.Совсем недавно подписчиковв блоге красотки сильно прибавилось. Всему виной стали откровенные фотографииНатальи из мебельного магазина.Задравшая юбку артистка увалилась на мягкуюкровать и засветила нижнее белье. Кажется, ее не смутила такая пикантнаядеталь. и кадры оказались в Сети. Поклонники Натальи Штурм только рады.