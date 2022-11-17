Певица Наталья Штурм предложила провести время с удовольствием.
Певица Наталья Штурм предложила провести время с удовольствием.
56-летняя певица
Наталья Штурм с годами открывает все новые стороны своей личности. Если во
времена своей молодости она была известна как исполнительница хитов "Школьный
роман" и "Твой самолет", то в 00-х она стала предстала обществу как
писательница. На свет появились романы "Сдохни, тварь, или Любовь цвета
одиночества", а также "Все оттенки боли".
В амплуа блогера
Наталья Штурм полностью отдалась толпе мужиков-поклонников и даже нашла особый
способ порадовать своих фанатов. Так, оказалось, что Наталья — путешественница
со стажем, а в копилке артистки 43 страны. Она не понаслышке знает важность хорошей компании в любой поездке. Певица от души посоветовала
группу для поиска попутчиков и компаньонов для путешествий по России и другим
близлежащим странам.
"Этот канал —
волшебный, я очень довольна работой коллектива", — написала Наталья Штурм
в своем микроблоге. Возможно, поиск попутчиков скоро станет более актуальной
темой. Как передает телеканал "", с 2023 года стоимость проезда в
Москве вырастет на несколько рублей.
Совсем недавно подписчиков
в блоге красотки сильно прибавилось. Всему виной стали откровенные фотографии
Натальи из мебельного магазина.
Задравшая юбку артистка увалилась на мягкую
кровать и засветила нижнее белье. Кажется, ее не смутила такая пикантная
деталь. и кадры оказались в Сети. Поклонники Натальи Штурм только рады.