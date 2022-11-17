Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому граждане смогут направлять обращения в органы власти через портал «Госуслуги», - сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин. Таким образом, можно будет задать вопрос властям любого уровня напр

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому граждане смогут направлять обращения в органы власти через портал «Госуслуги», - сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин. Таким образом, можно будет задать вопрос властям любого уровня напрямую.«Принятие закона, позволит избавить граждан от необходимости создавать электронную почту, ждать приёма в органах власти или отправлять письменные обращения по почте», - уточнил парламентарий.При этом ответственный за рассмотрение обращения орган будет определяться из сформированного списка. Предполагается, что это улучшит качество и снизит сроки взаимодействия граждан и органов власти.