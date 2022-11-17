Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Жительница Александровского района отсудила более 100 тысяч рублей за покупку больной айширской коровы. Об этом рассказали в Кольчугинском городском суде.Истец объяснила, что приобрела животное за 90 тысяч рублей, а ещё 3500 заплатила да доставку. Во время дойки она обнаружила, что в одном из сосков вымени почти нет молока. Ветеринар диагностировал у особи мастит и повреждение передних суставов ног.На процессе судья расторг договор купли-продажи и обязал ответчика забрать парнокопытное обратно. В пользу обманутой женщины взыскана стоимость коровы, деньги, потраченные на ветеринара, а также судебные издержки.Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.