Александровский суд рассмотрел дело местной жительницы, которая в июле купила корову айширской...

Александровский суд рассмотрел дело местной жительницы, которая в июле купила корову айширской породы в Кольчугинском районе за 90 тысяч рублей. Еще 3500 рублей она заплатила за доставку животного. Сразу же после покупки женщина обнаружила, что корова практически не дает молока из одного соска вымени. Осмотр ветеринара показал, что корова не беременна, как сообщал продавец, болеет маститом (часть вымени атрофирована), имеет деформации в суставах передних ног. С такими заболеваниями выпас коровы в стаде невозможен, так же как и употребление ее молока.Как рассказали в пресс-службе Кольчугинского городского суда, 2 ноября суд принял решение расторгнуть договор и обязать продавца забрать корову обратно, вернув деньги, включая расходы наперевозку, ветеринара, судебные издержки и госпошлину. В обоснование решения указано, что ответчик не смог предоставить доказательств продажи товара надлежащего качества — здоровой коровы.Фото: pxfuel.com/