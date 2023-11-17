В пятницу, 17 ноября, для прохождения военной службы по контракту отправилась группа из 24 добровольцев.

В пятницу, 17 ноября, для прохождения военной службы по контракту отправилась группа из 24 добровольцев. Об этом сообщила администрации Владимира.Мужественное решение встать на защиту Отечества приняли граждане из разных уголков 33-го региона. Все они собрались в городском Доме культуры молодёжи, где состоялась торжественная церемония отправки.Напутствовать бойцов и пожелать им успехов в ратном труде пришли семьи, друзья, сотрудники военкомата, органов власти и ветеранских организаций. Присутствующие приняли участие в общей молитве, а священник Свято-Казанского храма отец Алексей окропил граждан святой водой.Отмечается, что сначала бойцы должны попасть в учебные подразделения Минобороны РФ.