52-летней москвичке грозит до 5 лет лишения свободы за обман пожилых женщин во Владимирской...

52-летней москвичке грозит до 5 лет лишения свободы за обман пожилых женщин во Владимирской областиРешив подзаработать, женщина согласилась «работать» с мошенниками. Она договорилась с неизвестным лицом о «схеме» своих действий, а те пообещали ей «вознаграждение».«Согласно распределенным ролям, неустановленное лицо звонило на телефоны пожилых граждан, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщало, что их сын или дочь являются виновниками ДТП, и с помощью денежных средств возможно устроить их освобождение от уголовной ответственности...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.После получения согласия на передачу денег, 52-летняя москвичка выезжала по указанному адресу, забирала деньги, часть из которых переводила неизвестному.Так, в июле 2023 года, мошенники, разговаривая по телефону с одной из потерпевших, попросили пенсионерку написать заявление о мировом соглашении с пострадавшим в мнимом ДТП, после чего завернуть наличные в написанное заявление и передать женщине (той самой москвичке).Таким образом преступники похитили у пожилой женщины (1936 года рождения) 200 тысяч рублей.Тем же способом ещё у одной жительницы Гусь-Хрустального района (1940 года рождения) обвиняемая похитила 100 тысяч рублей.Сообщается, что в данный момент уголовное дело направлено в Гусь-Хрустальный городской суд.Фото: pxfuel.com